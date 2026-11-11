Канцлер Германии Фридрих Мерц кричал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и угрожал лишить его страну финансирования из-за блокировки антироссийских санкций. Об этом словацкий лидер рассказал на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем. По словам Фицо, конфликт произошёл во время их первого телефонного разговора летом 2025 года.

«Я что, теперь должен весь перепугаться из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит? Я помню первый разговор с ним, когда он мне звонил и кричал на меня, мол, что я себе позволяю, когда я блокировал санкции против России, потому что это касалось словацких интересов, что он нам остановит все деньги, и я не знаю, что ещё», — заявил политик.

Речь идёт о разногласиях вокруг 18-го пакета санкций Евросоюза. В июне 2025 года Братислава препятствовала его согласованию, добиваясь гарантий энергетической безопасности. Словацкие власти опасались, что отказ от российских энергоносителей ударит по экономике страны и приведёт к росту цен.

Сам разговор Фицо и Мерца состоялся 30 июня 2025 года. При этом сразу после переговоров словацкое правительство сообщало о конструктивном подходе немецкого канцлера к проблемам Братиславы. Теперь Фицо утверждает, что Берлин тогда пытался оказать на него давление.

Новые претензии словацкого премьера прозвучали на фоне спора о финансировании Украины. Мерц предложил увязать согласование бюджета ЕС на 2028–2034 годы с обязательствами всех государств объединения участвовать в дальнейшей поддержке Киева. Фицо назвал такой подход шантажом и напомнил, что Словакия тоже обладает правом вето.