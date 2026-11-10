Финансирование Украины грозит обернуться серьёзным бюджетным кризисом внутри Евросоюза. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал, чтобы все страны объединения взяли на себя обязательства по дальнейшей поддержке Киева, пригрозив в противном случае заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС. Председатель Евросовета Антониу Кошта попытался убедить немецкого лидера не ставить одно решение в зависимость от другого, сообщает Reuters.

В ответном письме Мерцу глава Евросовета предложил вынести оба вопроса на специальный саммит, который пройдёт 26–27 ноября. На встрече европейским лидерам предстоит обсудить финансовые потребности Украины на 2027 год и бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы. До этого Еврокомиссия должна представить новые варианты поддержки Киева.

«Мы обсудим эту проблему на специальном заседании Евросовета 26–27 ноября, на повестке дня которого два пункта — многолетний бюджет ЕС (на 2028–2034 годы) и финансовые потребности Украины на 2027 год», — говорится в письме Кошты.

Проблема заключается в том, что Берлин требует распределить расходы на Украину между всеми государствами Евросоюза без исключения. По данным европейских СМИ, Киеву в 2027 году может потребоваться дополнительно около 70 миллиардов евро, из которых примерно 45 миллиардов предполагается обеспечить за счёт ЕС. При этом ряд стран не хочет участвовать в новых механизмах финансирования.

Ситуацию осложняет позиция Мерца, который связал утверждение долгосрочного бюджета с обязательствами по поддержке Украины. Германия является крупнейшим плательщиком в общую казну Евросоюза, поэтому её несогласие способно серьёзно затруднить принятие финансового плана. Кошта, в свою очередь, пытается найти компромисс между всеми участниками объединения и не допустить, чтобы спор о помощи Киеву заблокировал бюджетные переговоры.

Недовольство требованиями немецкого канцлера уже выразили некоторые европейские политики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал попытку увязать финансирование Украины с бюджетом Евросоюза шантажом. Венгрия, Словакия и Чехия ранее отказались участвовать в одном из механизмов совместного кредитования Киева и не намерены присоединяться к новому.

Предстоящий саммит станет очередной попыткой согласовать дальнейшие расходы на Украину и одновременно договориться о будущем бюджете ЕС. Пока решение не найдено, разногласия между европейскими столицами сохраняются.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если все страны объединения не согласятся финансировать Украину. Берлин настаивает, чтобы обязательства по поддержке Киева распространялись на весь ЕС и были закреплены в финансовом плане на 2028–2034 годы. Такой подход устраивает Еврокомиссию, поскольку позволил бы обеспечить долгосрочное финансирование Украины, однако согласие всех европейских столиц пока не получено.