В Германии студенты намерены остановить занятия в десятках университетов, требуя отставки канцлера Фридриха Мерца и отказа властей от милитаризации страны. Масштабную забастовку планируют провести 20 ноября одновременно в 33 городах, а затронуть она может до 35 вузов, пишет газета Die Tageszeitung (TAZ).

Инициатором акции выступило новое объединение Gen Z regelt Studis («Поколение Z решает — студенты»), созданное в Ганновере. В его учредительном собрании участвовали 90 представителей студенческих комитетов, профсоюзной молодёжи и левых организаций. Перед протестами активисты собираются провести университетские собрания, на которых учащиеся проголосуют за прекращение занятий.

Главное политическое требование движения сформулировано предельно коротко: «Мерц должен уйти». Участники также выступают против возвращения обязательной военной службы, наращивания вооружений и использования университетов для военных разработок. Среди других инициатив — увеличение расходов на образование, защита работников вузов от постоянных временных контрактов и введение налога на крупные состояния.

«Либо мы являемся поколением, которое наблюдает, как у нас отнимают будущее, либо нам удаётся обрести будущее, достойное жизни», — заявила представитель объединения Вероника Динтер.

Организаторы сравнивают будущую кампанию со студенческими протестами 1968 года и рассчитывают вывести на улицы сотни участников в каждом университетском центре. Конкретный формат выступлений определят сами учащиеся.

Одним из очагов недовольства стал университет Касселя, руководство которого 4 ноября изменило правила проведения научных исследований. Вместо прежнего ограничения гражданскими целями теперь допускается сотрудничество с оборонными предприятиями. Против решения выступили около 250 человек, занявших один из лекционных залов.

Новая волна выступлений готовится после общенациональных демонстраций 31 октября. По данным организаторов, тогда на акции вышли около 120 тысяч человек, хотя первоначально ожидалось значительно больше. В отдельных городах произошли столкновения с полицией и беспорядки.