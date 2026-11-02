Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не преувеличивать масштабы насилия на молодёжных протестах, прошедших в десятках городов страны. По его словам, большинство участников выступали мирно, а многие поднятые ими проблемы действительно требуют внимания властей.

«Большинство молодых людей проводили мирные демонстрации, поэтому нам не стоит сгущать краски», — сказал Мерц. Выдержки из обращения канцлера к руководству Христианско-демократического союза (ХДС) приводит Tagesschau.

Глава немецкого правительства признал обоснованность ряда требований демонстрантов. В частности, он указал на нехватку доступного жилья и проблемы в социальной сфере, а также необходимость увеличить вложения в образование.

При этом Мерц осудил насилие, которым сопровождались отдельные акции, и пообещал жёсткие меры против участников погромов. Однако канцлер подчеркнул, что беспорядки не должны затмевать законные требования молодого поколения.

Министр образования Германии Карин Прин намерена на этой неделе провести встречи с представителями студенческих и молодёжных объединений. Власти рассчитывают обсудить с ними наиболее острые вопросы, вызвавшие недовольство.

Массовые выступления движения Gen Z regelt («Поколение Z решает») прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии. По оценкам организаторов, на улицы вышли около 120 тысяч человек, требовавших снижения стоимости жизни, социальной справедливости, защиты климата и отказа от обязательной военной службы.