Более 100 полицейских пострадали во время ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне. Как сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на главу МВД Гессена Романа Позека, правоохранители задержали 54 человека.

Среди задержанных оказались молодые люди и подростки от 13 до 29 лет. По данным полиции, погромщики повредили 17 магазинов, ещё пять торговых точек разграбили. Правоохранители зарегистрировали 87 сообщений о преступлениях, проверили документы у 366 человек и выдали 1225 предписаний покинуть охраняемые территории.

Одному из сотрудников полиции серьёзно досталось во время столкновений: после удара камнем в лицо он лишился нескольких зубов. Всего для восстановления порядка привлекли до 1300 правоохранителей. По оценке главы регионального МВД, в насильственных действиях могли участвовать от тысячи до полутора тысяч человек.

Беспорядки вспыхнули вечером 31 октября после преимущественно мирной демонстрации немецкой молодёжи. Участники дневного шествия выступали против роста стоимости жизни, сокращения социальных расходов и возможного возвращения обязательного военного призыва. Однако позднее в центре города начались нападения на силовиков, поджоги и массовые погромы. Позек пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ранее Life.ru сообщал о нападении погромщиков на оружейный магазин во Франкфурте. После завершения молодёжной демонстрации группы нарушителей начали разбивать витрины на торговой улице Цайль. В полицейских летели камни, бутылки, пиротехника и коктейли Молотова. Для подавления беспорядков силовики задействовали водомёты, бронетехнику, вертолёт и спецназ SEK. Организаторы движения Gen Z regelt дистанцировались от насилия и подчеркнули, что большинство участников дневной акции не имели отношения к погромам.