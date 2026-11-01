За ночные погромы в Германии должны последовать суровые наказания, потребовал глава МВД страны Александер Добриндт. Ответственность за беспорядки он возложил на агрессивные левые группировки и экстремистов из мигрантской среды, которые, как заявил министр в интервью Bild, воспользовались первоначально мирными молодёжными демонстрациями.

Вечером 31 октября протесты обернулись столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов. Особенно напряжённая обстановка сложилась во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Кёльне. Во Франкфурте участники беспорядков ворвались даже в оружейный магазин.

Добриндт уверен, что Германия избежала более масштабных погромов благодаря действиям правоохранителей. Массовое присутствие полицейских и распределение подразделений по разным районам городов он назвал успешной тактикой, позволившей не допустить повторения парижских событий.

«Вспышки насилия, как в Париже, удалось предотвратить благодаря самоотверженной работе наших полицейских», — подчеркнул министр.

Подозреваемых в нападениях и погромах устанавливают в том числе по видеозаписям. Добриндт пообещал привлечь виновных к ответственности и потребовал жёсткой реакции на массовые нарушения общественного порядка.

Ранее Life.ru сообщал о задержании более 60 человек во время беспорядков в Берлине 31 октября. В ходе вечернего шествия левых радикалов участники бросали в сотрудников полиции бутылки, яйца и пиротехнику. Лёгкие травмы получили 27 правоохранителей. Всего порядок в германской столице обеспечивали около полутора тысяч полицейских.