Оружейный магазин оказался среди целей погромщиков во Франкфурте-на-Майне после массовых протестов немецкой молодёжи. Полиция изъяла два оружия, задержала около 30 человек и привлекла спецназ для охраны торговой точки. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на правоохранителей.

Беспорядки разгорелись вечером 31 октября, когда преимущественно мирная демонстрация поколения Z уже завершилась. Группы молодых людей начали громить витрины и грабить магазины на одной из главных торговых улиц города — Цайль. Под удар попали в том числе обувные магазины.

В сотрудников полиции летели камни, бутылки, пиротехника и коктейли Молотова. На улицах горели мусорные баки, появились баррикады. Силовикам пришлось задействовать водомёты, бронетехнику, вертолёт, беспилотники и подразделение специального назначения SEK. Несколько полицейских получили травмы.

По данным правоохранителей, большинство участников вечерних беспорядков не принимали участия в основной демонстрации. Организаторы молодёжного движения Gen Z regelt дистанцировались от насилия, заявив, что сожалеют о произошедшем.

Изначально акция была посвящена совсем другим проблемам. Немецкая молодёжь требовала больше денег на образование и социальную сферу, снижения стоимости жизни и отказа от возвращения обязательного военного призыва. Демонстрации прошли в 34 городах Германии, причём только во Франкфурте днём собрались около восьми тысяч человек.

Примечательно, что немецкие предприниматели готовились к подобному развитию событий заранее. Life.ru рассказывал, как магазины Берлина начали заколачивать витрины деревянными щитами ещё до начала протестов. Ювелирная сеть Wempe даже решила не открывать свои столичные филиалы, чтобы не рисковать безопасностью сотрудников.