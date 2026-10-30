Магазины Берлина начали закрывать витрины щитами перед протестами молодёжи

В Берлине магазины и люксовые бутики начали закрывать витрины деревянными щитами перед масштабными молодёжными протестами, запланированными на 31 октября. Некоторые торговые точки на знаменитой улице Курфюрстендамм также намерены завершить работу раньше обычного, сообщает агентство DPA.

Рабочие устанавливают перед окнами защитные панели из древесно-стружечных плит. В частности, магазин Huawei объявил о закрытии в субботу уже в 13:00 по местному времени. Ювелирная сеть Wempe решила не открывать в день демонстраций свои берлинские филиалы, объяснив это заботой о безопасности сотрудников.

Массовые акции организует молодёжная инициатива Gen Z regelt («Поколение Z решает»), призвавшая сторонников выйти на улицы примерно в 30 немецких городах. Участники выступают против возвращения обязательной военной службы, требуют реформ в сфере образования, мер по сдерживанию стоимости жизни и более активной климатической политики.

В Берлине главная демонстрация начнётся 31 октября в 14:00 по местному времени у Бранденбургских ворот. На мероприятие заявлено около 10 тысяч участников. Организаторы подчёркивают исключительно мирный характер акции и отвергают насилие.

Несмотря на меры предосторожности торговцев, полиция не располагает сведениями о подготовке организованных погромов или целенаправленных призывах к насилию. Дополнительные опасения связаны с тем, что протесты совпадают с празднованием Хеллоуина, а вечером в городе запланирована ещё одна демонстрация, не связанная с основными организаторами.

Для обеспечения порядка немецкие правоохранители намерены привлечь около 1,5 тысячи полицейских. В готовности также будут находиться водомёты. При этом представители местной торговой ассоциации не считают необходимым массово закрывать магазины щитами, поскольку признаков подготовки мародёрства нет.