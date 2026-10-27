Сад с баррикадами: Лавров высмеял «цветущую» Европу из-за протестов

Массовые протесты в Париже и других европейских столицах показывают, чего на самом деле стоит представление о Европе как о «цветущем саде». Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главными редакторами ведущих африканских СМИ в Москве.

«Какой это цветущий сад, мы сейчас видим на экранах телевизоров о тех событиях, которые развернулись в Париже и в целом ряде других столиц», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров обыграл известное высказывание бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В 2022 году тот сравнил Европу с садом, а значительную часть остального мира с джунглями. Позднее политик пояснил, что имел в виду различие между международным порядком, основанным на правилах, и законом сильнейшего.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых выступлениях школьников во Франции, начавшихся в конце сентября. Подростки требовали решить проблемы нехватки учителей и плохого состояния учебных заведений. Позднее к ним присоединились профсоюзы и граждане, недовольные ростом цен. Семнадцатого октября протесты охватили крупнейшие города страны. По данным французского МВД, на улицы вышли около 550 тысяч человек. В Париже и других городах произошли столкновения с полицией, сопровождавшиеся поджогами и погромами.

Новая общенациональная акция состоялась 24 октября. По официальным подсчётам, в ней участвовали 410 тысяч человек, из которых 110 тысяч вышли на улицы Парижа. После демонстраций задержали 1314 человек. Для охраны порядка власти привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов.