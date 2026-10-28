Вышел на улицу? Плати! Протестующих против Макрона начнут штрафовать за товарищей-погромщиков

Во Франции участников массовых беспорядков могут обязать выплачивать до 10 тысяч евро за разрушения, к которым они лично не причастны. Законопроект о солидарной гражданской ответственности одобрил Сенат страны. За инициативу проголосовали 229 парламентариев, против выступили 105, сообщает France 24.

Новые правила позволят взыскивать компенсацию не только с непосредственных виновников погромов, но и с тех, кто сознательно участвовал в группе, собравшейся для совершения насилия, либо остался в толпе после предупреждений полиции. При этом доказывать личное участие каждого в порче имущества не потребуется.

Максимальная сумма взыскания составит 10 тысяч евро с человека. Кроме того, документ предусматривает возможность удерживать деньги из некоторых социальных выплат, включая семейные пособия и жилищную помощь, для возмещения причинённого ущерба.

Инициатива вызвала острые споры во французском парламенте. Представители левых партий опасаются, что новые правила затронут мирных демонстрантов и ограничат свободу собраний. Сенатор Мелани Вожель заявила, что законопроект может противоречить Конституции.

Сторонники документа, напротив, считают, что расходы на восстановление имущества не должны ложиться на налогоплательщиков.

Законопроект обсуждается на фоне масштабных протестов, охвативших Францию с сентября. Во время общенациональных выступлений 17 октября происходили столкновения с полицией, поджоги и разграбления магазинов. По официальным данным, в демонстрациях участвовали около 550 тысяч человек.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке этого законопроекта. Ещё 26 октября издание сообщало, что французские профсоюзы и правозащитники выступили против инициативы правительства. Они опасались, что угроза многотысячных выплат за чужие действия заставит граждан отказаться от участия даже в мирных акциях протеста.