Во Франции хотят взыскивать с протестующих до €10 тысяч за чужие погромы

Во Франции разгорелся скандал вокруг законопроекта, который позволит взыскивать с участников массовых акций до 10 тысяч евро за ущерб, нанесённый другими людьми. Под финансовую ответственность могут попасть даже демонстранты, которые лично ничего не разрушали. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Правительство президента Эмманюэля Макрона предлагает ввести солидарную ответственность за погромы во время уличных выступлений. Согласно документу, выплачивать компенсации могут обязать участников групп, совершавших насильственные действия, а также людей, которые сознательно оставались в толпе после требований полиции разойтись, зная о происходящих беспорядках.

Французские власти объясняют инициативу необходимостью компенсировать ущерб от поджогов, разграбления магазинов и нападений на общественные здания. Сейчас расходы на возмещение части такого ущерба нередко ложатся на государство. Новый механизм позволит добиваться выплат от участников беспорядков.

Однако профсоюзы, правозащитники и представители левых партий опасаются, что закон ударит и по мирным демонстрантам. По их мнению, граждане могут отказаться от участия в протестах из страха получить многотысячный счёт за чужие действия.

Депутат от партии «Непокорённая Франция» Эрик Кокрель предупредил, что такие правила способны фактически положить конец массовым уличным выступлениям. Против спорных положений также выступили коммунистические политики и правозащитная организация «Лига прав человека».

При этом инициатива получила поддержку правых политических сил. Марин Ле Пен выступила за жёсткое взыскание ущерба с участников погромов и пообещала сделать восстановление общественного порядка одним из приоритетов своей политики.

Законопроект поступил во французский Сенат 16 сентября. Его рассмотрение в пленарном заседании назначено на 27 и 28 октября. Пока новые правила не вступили в силу.