Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в причастности к обострению политического кризиса вокруг Конституционного суда республики. По его утверждению, российские информационные ресурсы якобы действуют согласованно с представителями международных крайне правых движений. Об этом министр написал в соцсети X.

«Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений — с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», — заявил Сикорский.

Польский дипломат считает, что подобная активность должна заставить жителей страны задуматься о том, кто заинтересован в распространении внутренних беспорядков. При этом конкретных доказательств координации между российскими структурами и зарубежными политическими движениями в приведённом заявлении он не представил.

Новый виток кризиса начался после обострения спора о руководстве Конституционного суда. 30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя. Президент Польши Кароль Навроцкий и представители оппозиции оспорили законность этого решения.

Конфликт сопровождался протестами возле здания суда в Варшаве. Навроцкий досрочно прервал зарубежную поездку и вернулся в страну, а Туск заявил, что его правительство не намерено идти на компромисс с политическими противниками.