Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично высказался о попытках связать политические кризисы в разных странах с Россией. Поводом стал конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши, в котором российский политик с сарказмом усмотрел очередной «русский след».

«Обожаю эту мантру! Выборы в США? Это (вмешались) русские. Мигранты в Испании? Это русские (виноваты)! Конституциональный переворот в Польше? Разумеется, это русские! Спасибо! Ничто не объединяет нас больше, чем наше могущество! Ну а дальше вы знаете... Мы идём!» — написал Медведев в соцсети X.

Политический кризис в Польше обострился 30 октября. Судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Сама она заявила, что берёт на себя руководство судебным органом.

Решение вызвало противостояние между правительством премьера Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким. Последний назвал произошедшее силовым захватом государственного органа и досрочно вернулся из зарубежной поездки в Варшаву. Правительство, в свою очередь, объясняет свои действия необходимостью восстановить работу суда.

Ранее Медведев уже называл происходящее в Польше конституционным переворотом и критиковал действия правительства Туска в отношении консервативной оппозиции.

Поводом для резкой реакции стало обращение Туска к гражданам Польши 31 октября. Премьер утверждал, что выступающие против нынешних властей политические силы пользуются поддержкой пророссийских кругов за рубежом и российских ботов в интернете.