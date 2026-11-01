Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы поддержке его политических противников пророссийскими силами. Комментируя обострение кризиса вокруг Конституционного трибунала, журналист назвал подобные обвинения предсказуемыми и абсурдными.

«И — какая «неожиданность» — во всем опять виноваты русские. Совершенно предсказуемый, но оттого не менее абсурдный шаг», — написал Боуз в соцсети X.

Журналист также обвинил Туска в попытке силового захвата важного государственного органа, пока законно избранный президент Кароль Навроцкий находился в самолёте. По мнению Боуза, действия польского премьера заслуживают уголовного преследования. Он даже призвал арестовать главу правительства.

Поводом для резкой реакции стало обращение Туска к гражданам Польши 31 октября. Премьер утверждал, что выступающие против нынешних властей политические силы пользуются поддержкой пророссийских кругов за рубежом и российских ботов в интернете.

Ранее Life.ru рассказывал об обострении конфликта вокруг Конституционного трибунала Польши. Противостояние перешло в острую фазу 30 октября, когда судья Анна Корвин-Петровская объявила о временном отстранении председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Законность этого решения стала предметом спора между правительством и его политическими противниками.