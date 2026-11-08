Спор о военных расходах во Франции вышел на улицы. На акциях 17 октября школьники потребовали направлять больше денег на образование. Эксперты, опрошенные Le Monde, увидели в этих протестах проявление растущей в Европе усталости от конфликта на Украине.

Участники критиковали бюджетные приоритеты президента Эмманюэля Макрона. По наблюдениям газеты, Украина на их плакатах не упоминалась. Связь с помощью Киеву проводят собеседники издания, которые рассматривают выступления на фоне более широкого спора о том, сколько европейские страны готовы тратить на военную поддержку.

Как отмечает Le Monde, расходы на помощь Украине всё чаще становятся предметом споров на фоне инфляции и снижения покупательной способности. Их критикуют в том числе крайне правые и представители радикальной левой. При этом весной 76% опрошенных «Евробарометром» жителей ЕС выступали за продолжение поддержки Украины до достижения справедливого и прочного мира.

На демонстрацию в Париже 7 ноября, по оценке МВД Франции, вышли около 46 тысяч человек. Профсоюзы, студенческие и молодёжные организации прошли от площади Республики до площади Нации. Участники требовали мер против роста стоимости жизни и улучшения условий для молодёжи.