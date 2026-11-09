Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не согласятся участвовать в финансировании Украины. Как сообщает Financial Times, соответствующее условие глава немецкого правительства изложил в письме председателю Европейского совета Антониу Коште.

Берлин требует от всех 27 стран ЕС взять на себя обязательства по покрытию финансовых потребностей Киева в 2027 году и последующий период. По оценкам европейских чиновников, только в следующем году Украине дополнительно потребуется около 70 миллиардов евро.

«Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», — говорится в письме Мерца.

Однако добиться единодушия будет непросто. Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже дали понять, что не намерены брать на себя дополнительные расходы ради поддержки Украины. При этом три первые страны ранее добились освобождения от участия в выплате процентов по европейскому кредиту Киеву на 90 миллиардов евро.

Евросоюз рассчитывает покрыть примерно 45 миллиардов евро из прогнозируемого дефицита украинского финансирования. Среди рассматриваемых вариантов — новые совместные заимствования. Однако механизм выделения средств пока не согласован, а разногласия между государствами осложняют переговоры.

На этом фоне Германия решила использовать своё влияние при согласовании следующего семилетнего бюджета ЕС. Берлин является крупнейшим чистым донором европейской казны, поэтому его отказ поддержать финансовый план может серьёзно затруднить достижение соглашения. При этом немецкие власти также добиваются перехода к принятию будущих решений о помощи Украине квалифицированным большинством, чтобы отдельные страны не могли блокировать их своим вето.

Вопрос финансирования Киева планируется обсудить на предстоящей встрече лидеров ЕС в Дублине. Мерц настаивает, чтобы европейские государства выработали решение не только на 2027 год, но и на более длительную перспективу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия возмутилась нежеланием ряда стран ЕС участвовать в новом кредите Украине. По данным Politico, Берлин выступил против ситуации, при которой финансовая нагрузка ложится преимущественно на государства, уже предоставляющие Киеву значительную помощь. Особое недовольство вызвала позиция Чехии, Словакии и Венгрии, не желающих присоединяться к очередной программе кредитования.