Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности лично поговорить с Владимиром Путиным, если президент России приедет на декабрьский саммит G20 в Майами. Немецкий политик подчеркнул, что не намерен избегать возможного контакта с российским лидером.

«Канцлер Германии тоже когда-нибудь должен поговорить с Путиным. Насколько нам известно, президент Трамп пригласил его на саммит. Он пока не подтвердил участие, но если будет там, я не стану уклоняться от возможности поговорить», — заявил Мерц.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в американском Майами. Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу принять участие во встрече. Однако Москва пока не объявила, поедет ли Путин в Соединённые Штаты.

Ранее Мерц выступил за участие Владимира Зеленского в переговорах на полях G20, если там будут обсуждать украинский конфликт. Канцлер настаивал, что подобные вопросы нельзя решать без представителей Киева и европейских стран. При этом он призвал использовать все доступные дипломатические возможности для достижения мирного соглашения.

Контакты между дипломатическими ведомствами России и Германии уже возобновлялись. В сентябре глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в МИД России подтвердили заинтересованность США в участии Владимира Путина в саммите G20. При этом окончательное решение о поездке российского лидера в Майами пока не принято. В Москве пояснили, что при определении формата участия будут учитывать международную обстановку, повестку встречи и перспективы результативных переговоров.