США заинтересованы в участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится 14–15 декабря в Майами. Однако Москва пока не определилась, приедет ли российский лидер лично. Окончательное решение будет зависеть от повестки встречи, международной обстановки и перспектив результативных переговоров.

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио официально подтвердил приглашение российского президента. Тогда же в Кремле поблагодарили американскую сторону и сообщили, что вопрос будет прорабатываться по дипломатическим каналам.

Сам Трамп позднее заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите, но не знает, примет ли российский лидер приглашение. Уже 31 октября Рубио вновь подчеркнул важность участия Москвы в работе «Большой двадцатки». Это заявление прозвучало после встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте, в которой участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее объяснил, когда в Кремле вернутся к обсуждению поездки в Майами. По его словам, сначала российская сторона намерена сосредоточиться на ноябрьском саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Лишь после этого будет рассматриваться вопрос о декабрьской встрече G20.

Возможное участие Путина уже вызвало разногласия среди западных политиков. Как рассказывал Life.ru, глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала приглашение российского лидера. По её мнению, подобное решение может изменить отношение к присутствию России на международных площадках.

Свою позицию высказал и канцлер Германии Фридрих Мерц. Он заявил, что в случае приезда Путина на G20 необходимо обеспечить участие Владимира Зеленского. Немецкий политик считает, что обсуждение украинского урегулирования невозможно без представителей Киева, хотя окончательный состав приглашённых определяют США как принимающая сторона.