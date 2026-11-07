Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не заинтересована во встрече G20 без представителей России. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на слова политика.

Арахамия считает, что присутствие российской делегации необходимо для содержательного обсуждения вопросов между сторонами. По его мнению, встреча без участия Москвы не позволит провести переговоры по ключевым темам.

«Мы не согласны, потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян — какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала», — заявил депутат.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) состоится 14–15 декабря 2026 года в американском Майами. США уже пригласили президента России Владимира Путина, однако Москва пока не приняла окончательного решения о его участии. Президент США Дональд Трамп также допустил приглашение Владимира Зеленского, который ранее выразил готовность приехать на саммит и встретиться там с российским лидером. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность такой встречи в Майами, подчеркнув, что Путин готов провести переговоры с Зеленским в Москве.