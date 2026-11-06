Президент России Владимир Путин, возможно, всерьёз рассматривает поездку в США на декабрьский саммит «Большой двадцатки». На такой вывод натолкнули корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева осторожные заявления представителей Кремля, которые до сих пор не исключили личного участия российского лидера в мероприятии. Своими наблюдениями журналист поделился в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

По мнению корреспондента, если бы Москва окончательно отказалась от поездки главы государства в Майами, об этом уже сообщили бы официально. Однако вместо категоричного отказа российская сторона продолжает подчёркивать, что вопрос остаётся открытым.

«Есть ощущение, что президент всё-таки всерьёз рассматривает возможность личного посещения саммита G20», — написал Юнашев.

Журналист обратил внимание на формулировки, которыми Кремль отвечает на вопросы о декабрьской встрече. До сих пор речь шла исключительно об отсутствии принятого решения и необходимости оценить обстоятельства. По мнению Юнашева, подобная осторожность может свидетельствовать о том, что вариант личного визита Путина в США действительно остаётся на столе.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами. Приглашение российскому президенту официально передали в сентябре. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на приезд Путина, поскольку мероприятие могло бы стать площадкой для переговоров российского лидера не только с Дональдом Трампом, но и с главами других государств.

В Кремле инициативу американской стороны встретили положительно, однако окончательного ответа не дали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 октября подтвердил, что решение о поездке ещё не принято, а приглашение будут рассматривать с учётом всех обстоятельств. Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчёркивал, что последнее слово останется непосредственно за Владимиром Путиным.

Дополнительную интригу создаёт предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков уже объяснял, что вопрос о поездке в Майами будут предметно обсуждать после завершения ноябрьской встречи. При этом он признал, что дальнейшие планы могут зависеть от результатов переговоров в Китае.

Впрочем, оптимизм Юнашева разделяют не все наблюдатели. Ещё в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Москвы, сообщал, что личное участие Путина в американском саммите представляется маловероятным. При этом официального подтверждения отказа от поездки так и не последовало.

Возможный визит российского президента в США уже вызвал серьёзные разногласия среди западных политиков. Как рассказывал Life.ru, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила против приглашения Путина на G20. В интервью Bloomberg она выразила опасение, что участие российского лидера в международном форуме может способствовать восстановлению привычных дипломатических контактов с Москвой на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Каллас призналась, что сама идея вызывает у неё множество вопросов.

Реакция европейских политиков оказалась неоднозначной и на недавней встрече глав МИД «Большой двадцатки» в американской Атланте. Из-за присутствия Сергея Лаврова участники отказались от традиционного совместного фотографирования. При этом глава германского МИД Йоханн Вадефуль ранее заявлял, что не намерен избегать снимков с российским коллегой, поскольку дипломатия предполагает общение даже при серьёзных разногласиях. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио продолжает настаивать на необходимости диалога с Россией и допускает личные контакты президентов на международных площадках. Таким образом, вопрос о возможной поездке Путина в Майами остаётся не только организационным, но и политически чувствительным для участников будущего саммита.