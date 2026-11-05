Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что президент России Владимир Путин не будет приглашён на саммит «Большой двадцатки» в 2027 году. Об этом глава британского правительства сообщил в интервью журналу The Economist.

На прямой вопрос журналиста, получит ли российский лидер приглашение на встречу G20, Бёрнем ответил: «Нет». При этом британский премьер уточнил, что процедура приглашения участников имеет юридические особенности. По его словам, вопрос может решаться в рамках самой G20, однако действующие санкции станут препятствием для приезда российского президента.