Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на саммите лидеров G20 в Великобритании в 2027 году страну представит премьер-министр Дональд Туск. Варшава уже получила приглашение от Лондона, передаёт Polskie Radio.

«Мы рады, что следующая страна, которая будет председательствовать в G20, – Великобритания – уже пригласила премьер-министра [Дональда Туска] принять участие в саммите в следующем году в Манчестере», — сказал Сикорский.

Глава польского МИД также поблагодарил США за возможность участвовать в работе «Большой двадцатки» в этом году. Сам Сикорский 30–31 октября представлял Варшаву на встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Атланте. В польском МИД подтвердили, что страна присутствовала там по приглашению Вашингтона.

При этом Польша рассчитывает не ограничиваться статусом приглашённого участника. Сикорский сообщил о поддержке со стороны США идеи постоянного членства республики в G20. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет — Варшаве ещё предстоит заручиться согласием остальных участников объединения.

Следующий саммит лидеров «Большой двадцатки» пройдёт 14–15 декабря 2026 года в американском Майами. Великобритания примет председательство в G20 в 2027-м. Согласно официальному сообщению британского правительства, встреча руководителей стран состоится в Манчестере 27–28 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров выступил против постоянного участия Польши в G20. Глава российского МИД считает, что Варшава не соответствует критериям объединения по размеру экономики, а интересы европейских государств уже достаточно широко представлены в его составе. По словам Лаврова, аналогичные возражения в неофициальных беседах высказывали и другие участники встречи в Атланте.