Польша не приносит дополнительной пользы работе G20, а её присутствие в объединении не отвечает необходимости расширять представительство Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой двадцатки».

«Насчёт Польши, она ничего не добавляет. Во-первых, она по объёму экономики не попадает в эту категорию стран. А во-вторых, она, как они заявляют, представляет Восточную Европу. Нет такого понятия Восточная Европа. Есть понятие Евросоюз и НАТО», — сказал министр.

Лавров напомнил, что интересы Евросоюза и НАТО в G20 уже представляют Франция, Германия и Великобритания. Кроме того, в работе объединения участвует глава европейской дипломатии Кая Каллас. Поэтому Москва не видит причин приглашать ещё одного представителя Европы.

«Политику этих двух объединений достаточно уже представляют те, кто входит в «двадцатку» с самого начала — французы, и немцы, и британцы. Ну, и, конечно же, это высокая представительница [глава евродипломатии] Кая Каллас. Поэтому какой-то потребности добавлять ещё один европейский голос мы не видим. Тем более голос далеко не конструктивный», — добавил Лавров.

По словам министра, многие участники G20 в неформальных беседах также критиковали решение пригласить Польшу на мероприятия объединения. Они называли такой шаг ошибочным и выступали за возвращение ЮАР.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров поддержал позицию США о необходимости деполитизировать дискуссии в G20. Россия одобряет стремление американской стороны вернуть объединение к первоначальной экономической повестке и уменьшить влияние политических разногласий на его работу.