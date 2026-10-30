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Регион
Опубликовано 30 октября, 22:38

Лавров: Японии нужно отказаться от недружественной политики к РФ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Для восстановления полноценных отношений между Россией и Японией Токио должен изменить свою политику и отказаться от недружественного курса. Об этом Сергей Лавров заявил во время беседы с главой японского МИД Тосимицу Мотэги на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте.

«С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса», — сообщает МИД России.

Встреча Лаврова с главой МИД Японии Мотэги прошла по просьбе Токио
Встреча Лаврова с главой МИД Японии Мотэги прошла по просьбе Токио

Как писал Life.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Атланте на полях совещания министров иностранных дел G20. Беседа состоялась по просьбе японской стороны.

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Лия Мурадьян
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