Встреча Лаврова с главой МИД Японии Мотэги прошла по просьбе Токио

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сам выступил с инициативой провести встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Атланте. Краткая беседа состоялась во время совещания глав внешнеполитических ведомств стран G20, сообщили в МИД России.

«На полях СМИД «Группы двадцати» по просьбе японской стороны состоялась краткая беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения», — указали в министерстве.

Российская сторона заявила, что Токио должен отказаться от недружественной политики для восстановления полноценного межгосударственного диалога.

Как ранее писал Life.ru, Лавров и Мотэги провели переговоры в Атланте в рамках встречи министров иностранных дел G20. Их беседа стала первыми за пять лет полноформатными переговорами глав внешнеполитических ведомств России и Японии.