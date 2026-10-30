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Опубликовано 30 октября, 21:15

Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии впервые за пять лет

Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans / Life.ru

Тосимицу Мотэги и Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans / Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Атланте. Переговоры прошли в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Предыдущая полноценная очная встреча глав МИД России и Японии состоялась в сентябре 2021 года в Нью-Йорке, где проходила Генеральная Ассамблея ООН. Тогда японское внешнеполитическое ведомство также возглавлял Мотэги. Таким образом, министры провели первые за пять лет полноформатные переговоры.

Пулу Лаврова перед встречей G20 дали визы США и зелёный свет на разъезды
Пулу Лаврова перед встречей G20 дали визы США и зелёный свет на разъезды

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Лаврова в Атланту для участия во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки». Перелёт российской делегации из Москвы занял более 20 часов. Заседание входит в число этапов подготовки к декабрьскому саммиту G20.

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Лия Мурадьян
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