Лавров в Атланте встретился с главой МИД Японии впервые за пять лет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в Атланте. Переговоры прошли в рамках встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Предыдущая полноценная очная встреча глав МИД России и Японии состоялась в сентябре 2021 года в Нью-Йорке, где проходила Генеральная Ассамблея ООН. Тогда японское внешнеполитическое ведомство также возглавлял Мотэги. Таким образом, министры провели первые за пять лет полноформатные переговоры.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Лаврова в Атланту для участия во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки». Перелёт российской делегации из Москвы занял более 20 часов. Заседание входит в число этапов подготовки к декабрьскому саммиту G20.