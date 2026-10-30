Лавров прибыл в США для участия во встрече глав МИД G20

Встреча министров иностранных дел G20 станет одним из главных этапов подготовки к декабрьскому саммиту лидеров объединения. Ожидается, что участники обсудят влияние геополитических конфликтов на мировую экономику, энергетическую безопасность и устойчивость международных цепочек поставок.

Ранее Life.ru рассказывал, что вопрос о возможной поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами рассмотрят после ноябрьской встречи АТЭС в китайском Шэньчжэне. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Москва уже получила приглашение на декабрьский форум. По его словам, решение об участии Путина будет зависеть в том числе от итогов предстоящего саммита в Китае.