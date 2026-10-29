Пулу Лаврова перед встречей G20 дали визы США и зелёный свет на разъезды

Российские журналисты, сопровождающие главу МИД Сергея Лаврова на предстоящей встрече министров иностранных дел G20 в американской Атланте, получили визы без привычных ограничений на передвижение.

На этот раз американская сторона не стала указывать в документах территориальные рамки, за пределы которых представителям прессы запрещено выезжать. Ранее подобные условия регулярно сопровождали поездки российских журналистов в США для освещения международных мероприятий.

Так, в сентябре 2026 года участникам медиапула Лаврова, прибывшим на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, разрешили находиться исключительно в радиусе 25 миль, или примерно 40 километров, от центра Нью-Йорка. Такая практика применяется американскими властями с 2023 года.

При этом число представителей российских СМИ, допущенных к освещению предстоящих переговоров, определяли организаторы мероприятия, пишет ТАСС.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 состоится 30–31 октября в Атланте. Она станет важным этапом подготовки к саммиту лидеров «Большой двадцатки», который запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Ранее Life.ru сообщал о предстоящей поездке Сергея Лаврова в США для участия во встрече глав МИД G20. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что большинство организационных вопросов удалось урегулировать лишь в последний момент.