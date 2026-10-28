Лавров посетит Атланту 30–31 октября для участия в министерской встрече G20

Глава МИД России Сергей Лавров посетит американскую Атланту 30–31 октября для участия в министерском заседании G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«„Двадцатка“ заседает сейчас под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США», — уточнила дипломат.

По словам Захаровой, большинство организационных вопросов, связанных с участием российской делегации, удалось решить в самый последний момент.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос поездки Владимира Путина на саммит G20 в Майами обсудят после ноябрьского саммита АТЭС. Приглашение российская сторона получила, однако окончательное решение об участии президента пока не принято.