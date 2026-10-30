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Регион
Опубликовано 30 октября, 21:28

Захарова назвала дном дипломатию Запада за отказ Вадефуля от фото с Лавровым

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала современную западную дипломатию после отказа министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля участвовать в общей фотографии с главами внешнеполитических ведомств стран G20, включая Сергея Лаврова.

«Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», написала Захарова в Telegram-канале.

Вадефуль и Лавров на G20. Фото © Telegram / Мария Захарова

Вадефуль и Лавров на G20. Фото © Telegram / Мария Захарова

К публикации она приложила снимок, на котором Лавров и Вадефуль сидят за соседними столами. Российский дипломат также обвинила немецкого коллегу в лицемерии и напомнила о его прежних действиях.

«Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный «принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов» (намёк на оговорку предыдущего главы МИД ФРГ Анналены Бербок — прим. Life.ru): месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за «позицию», — указала Захарова.

«В этом суть дипломатии»: Глава МИД Германии не станет избегать фото с Лавровым
«В этом суть дипломатии»: Глава МИД Германии не станет избегать фото с Лавровым

Ранее европейские министры финансов также отказались фотографироваться вместе с российским министром финансов Антоном Силуановым на встрече G20. Тогда организаторы сделали общий снимок без представителя России.

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Лия Мурадьян
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