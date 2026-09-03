Бессент раскритиковал главу Минфина ФРГ за демарш против России на G20

Администрация США осталась недовольна поведением министра финансов Германии Ларса Клингбайля на встрече «Большой двадцатки» в ЮАР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поводом для разногласий стал демарш европейских министров, которые договорились бойкотировать групповое фото по итогам саммита, если на нём будет присутствовать глава Минфина России Антон Силуанов. В итоге снимок сделали без представителя РФ. Главу американского Минфина Скотта Бессента разочаровала «бескомпромиссная и конфронтационная» позиция Клингбайля, который называл приглашение Силуанова на встречу попыткой нормализовать отношения с Россией.

«Немецкий министр финансов встал и повернулся спиной, когда говорил российский министр финансов», — приводит Bloomberg слова Бессента.

По мнению издания, этот эпизод отражает «всё более напряжённые отношения между Европой и США», особенно на фоне торговых споров и разногласий по поводу внешней политики.

Ранее Антон Силуанов после первой личной встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом сообщил, что Россия и США могут найти точки соприкосновения в финансовой сфере. По его словам, развитие такого диалога способно облегчить решение политических вопросов.