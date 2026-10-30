«В этом суть дипломатии»: Глава МИД Германии не станет избегать фото с Лавровым
Глава МИД Германии заявил, что не будет избегать фото с Лавровым на G20
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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не намерен избегать совместных фотографий с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. По его словам, важнее то, о чём представители стран говорят друг с другом.
Вадефуль отметил, что совместные фотографии на подобных международных мероприятиях фактически неизбежны. Отказываться от традиционного группового снимка из-за присутствия российского министра он не собирается.
«Главное — это то, что мы обсуждаем друг с другом. В этом заключается суть дипломатии», — заявил глава немецкого МИД.
Вадефуль также сообщил, что намерен напрямую обсуждать с Лавровым разногласия Германии и России. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в американской Атланте 30–31 октября.
Ранее европейские министры финансов отказались от совместной фотографии с российским министром финансов Антоном Силуановым на предыдущей встрече G20. В результате групповой снимок тогда сделали без представителя России.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров уже прибыл в Атланту для участия во встрече глав МИД «Большой двадцатки». Перелёт российской делегации из Москвы занял более 20 часов, а само заседание станет одним из этапов подготовки к декабрьскому саммиту G20. Подробнее о поездке Лаврова в США — в материале Life.ru.