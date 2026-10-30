«В этом суть дипломатии»: Глава МИД Германии не станет избегать фото с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не намерен избегать совместных фотографий с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. По его словам, важнее то, о чём представители стран говорят друг с другом.

Вадефуль отметил, что совместные фотографии на подобных международных мероприятиях фактически неизбежны. Отказываться от традиционного группового снимка из-за присутствия российского министра он не собирается.

«Главное — это то, что мы обсуждаем друг с другом. В этом заключается суть дипломатии», — заявил глава немецкого МИД.

Вадефуль также сообщил, что намерен напрямую обсуждать с Лавровым разногласия Германии и России. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в американской Атланте 30–31 октября.

Ранее европейские министры финансов отказались от совместной фотографии с российским министром финансов Антоном Силуановым на предыдущей встрече G20. В результате групповой снимок тогда сделали без представителя России.