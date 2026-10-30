Лавров поддержал позицию США по деполитизации дискуссий в G20

Россия поддерживает стремление США вернуть обсуждения в «Группе двадцати» (G20) к первоначальной экономической повестке и сократить влияние политических разногласий на работу объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД G20 в Атланте.

«Мы поддерживаем принципиальную нацеленность американского председательства на то, чтобы деполитизировать дискуссии и сконцентрироваться на тех темах, которые первоначально были согласованы как повестка дня «двадцатки», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее в МИД РФ отмечали, что заявленная Вашингтоном цель вернуть форум к вопросам устойчивого экономического роста и финансовой стабильности соответствует позиции Москвы. Российская сторона выступает за сохранение экономического характера G20 и принятие решений с учётом интересов всех участников.

Встреча министров иностранных дел проходит в Атланте 30–31 октября под председательством США. Она стала одним из заключительных этапов подготовки к саммиту лидеров «двадцатки», который запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Ранее Life.ru рассказывал, что США отменили общую фотосессию министров иностранных дел G20 в Атланте из-за отказа ряда участников фотографироваться с Лавровым. Против совместного снимка выступила как минимум треть делегаций, включая представителей Австралии и Канады. Европейские чиновники предлагали провести две отдельные фотосессии — с российским министром и без него, однако Госдепартамент США решил полностью исключить эту часть из программы встречи.