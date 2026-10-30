США отменили общую фотосессию G20 из-за демарша министров
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Госдепартамент США исключил общую фотографию глав внешнеполитических ведомств из программы встречи министров G20 в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя американского ведомства.
По информации агентства, против совместного снимка с главой МИД России Сергеем Лавровым выступили как минимум треть участников встречи. Среди них оказались Австралия и Канада.
Европейские чиновники рассматривали другой вариант — сделать два отдельных снимка, один с участием российского министра, а второй без него. Однако Вашингтон отказался и от этой идеи. В Госдепартаменте решили не включать фотосессию в программу, чтобы она не отвлекала внимание от основных вопросов встречи, пишет Reuters.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западную дипломатию после отказа главы МИД Германии Йоханна Вадефуля участвовать в общей фотографии министров G20 вместе с Сергеем Лавровым. По словам Захаровой, дипломатия Запада опустилась до дна.