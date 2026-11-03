Пока ещё канцлер Мерц решил подиктовать Трампу условия приглашения Путина на саммит G20
Мерц: Если Трамп приглашает Путина на саммит G20, то там должен быть Зеленский
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за участие Владимира Зеленского в саммите G20 в Майами, если на встречу приедет президент России Владимир Путин. По мнению главы немецкого правительства, обсуждать урегулирование украинского конфликта без представителей Киева недопустимо. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.
«Если президент Трамп решит пригласить российского лидера на саммит G20, то нам нужно будет обсудить Украину. А если мы говорим об Украине, то Зеленский тоже там должен присутствовать», — сказал Мерц.
Канцлер также потребовал участия европейских стран в возможных переговорах. По его словам, если Киев окажется за столом обсуждений, Европа также должна получить возможность участвовать в выработке решений.
При этом Мерц признал, что определять состав приглашённых на саммит вправе его организатор — президент США Дональд Трамп. Однако канцлер считает неприемлемым обсуждение будущего Украины без её непосредственного участия.
Немецкий лидер добавил, что европейские страны уже проводят консультации в преддверии саммита. Он призвал не упускать дипломатические возможности, но подчеркнул, что переговоры должны привести к прекращению боевых действий и мирному соглашению.
Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами. Путин получил приглашение от американской стороны, однако решение о его участии пока не объявлено.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины на саммит G20. Украинский лидер выразил надежду, что сможет принять участие во встрече, и допустил проведение переговоров с российской стороной при посредничестве США. При этом приглашение Путину уже было направлено, но Кремль пока не подтвердил его поездку.