Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за участие Владимира Зеленского в саммите G20 в Майами, если на встречу приедет президент России Владимир Путин. По мнению главы немецкого правительства, обсуждать урегулирование украинского конфликта без представителей Киева недопустимо. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

«Если президент Трамп решит пригласить российского лидера на саммит G20, то нам нужно будет обсудить Украину. А если мы говорим об Украине, то Зеленский тоже там должен присутствовать», — сказал Мерц.

Канцлер также потребовал участия европейских стран в возможных переговорах. По его словам, если Киев окажется за столом обсуждений, Европа также должна получить возможность участвовать в выработке решений.

При этом Мерц признал, что определять состав приглашённых на саммит вправе его организатор — президент США Дональд Трамп. Однако канцлер считает неприемлемым обсуждение будущего Украины без её непосредственного участия.

Немецкий лидер добавил, что европейские страны уже проводят консультации в преддверии саммита. Он призвал не упускать дипломатические возможности, но подчеркнул, что переговоры должны привести к прекращению боевых действий и мирному соглашению.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами. Путин получил приглашение от американской стороны, однако решение о его участии пока не объявлено.