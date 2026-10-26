Politico: Германия возмутилась отказом стран ЕС кредитовать Украину

Германия выразила недовольство нежеланием ряда стран Евросоюза участвовать в новом кредите Украине на 45 миллиардов евро. На фоне разногласий крупнейшие сторонники Киева допускают пересмотр своей поддержки бюджетных требований государств, отказывающихся финансировать украинские нужды. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Брюссель рассчитывает согласовать очередной пакет финансовой помощи до конца 2026 года. Наиболее вероятным вариантом считается кредит под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Предполагается, что средства помогут покрыть часть финансовых потребностей Украины в 2027 году.

Однако Чехия и Словакия уже дали понять, что не намерены участвовать в новой программе кредитования. По словам двух собеседников издания, аналогичную позицию, вероятно, займёт Венгрия. Эти три страны ранее добились освобождения от финансовых обязательств по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, согласованному в декабре 2025 года.

Такая позиция вызвала раздражение у государств, выступающих за продолжение масштабной поддержки Украины. Теперь они рассматривают возможность не поддерживать требования группы «Друзья сплочённости», которая добивается увеличения финансирования менее обеспеченных регионов ЕС.

«Как можно всерьёз полагать, что наши налогоплательщики захотят направить хотя бы ещё один евро из фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы нашей общей безопасности?» — заявил Politico немецкий дипломат.

Речь идёт о фондах Евросоюза, из которых финансируются инфраструктурные, экономические и социальные проекты в регионах с более низким уровнем развития. Таким образом, разногласия вокруг украинского кредита могут осложнить переговоры о распределении средств внутри самого ЕС.

Впрочем, единства по вопросу финансового давления на несогласные государства нет. Другой европейский дипломат предупредил, что гражданам будет трудно объяснить, почему Брюссель нашёл дополнительные миллиарды для Украины, но при этом вынужден сокращать финансирование собственных программ. По его мнению, Евросоюзу необходимо обеспечить средствами оба направления.

Вопрос дополнительной помощи Киеву планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября. Переговоры пройдут параллельно с подготовкой долгосрочного бюджета объединения на 2028–2034 годы. Окончательное решение о предоставлении нового кредита пока не принято.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия ищет дополнительные 70 миллиардов евро для Украины на 2027 год. По данным Politico, около 40 миллиардов евро из этой суммы необходимы Киеву на военные нужды, ещё 30 миллиардов — на покрытие бюджетного дефицита. Несмотря на ранее согласованный европейский кредит на 90 миллиардов евро, украинская сторона рассчитывает на дополнительную помощь. При этом европейские чиновники пока не определились с окончательной схемой финансирования.