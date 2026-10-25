Politico: Еврокомиссия хочет найти €70 млрд для Украины до конца года

Евросоюз рассчитывает до конца декабря определиться, где взять ещё 70 миллиардов евро для финансирования Украины в 2027 году. Несмотря на уже согласованный кредит в 90 миллиардов, Киеву потребуются дополнительные средства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

По оценке европейских чиновников, из недостающей суммы около 40 миллиардов евро необходимо на военные нужды, ещё 30 миллиардов — для покрытия бюджетного дефицита. Вопрос обсуждали на встрече лидеров ЕС в Брюсселе, однако окончательного решения пока нет.

Найти всю сумму внутри Евросоюза будет непросто. Поэтому Еврокомиссия намерена обратиться к другим партнёрам Украины, прежде всего Канаде, Великобритании, Японии и США, чтобы распределить расходы между несколькими государствами.

Одной из главных проблем остаётся позиция Бельгии. Её правительство выступает против предложенных схем использования замороженных российских активов, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти страны опасаются судебных исков и финансовых последствий.

Из-за этих разногласий Брюсселю приходится искать альтернативные источники денег. Среди обсуждаемых вариантов — дополнительные взносы союзников и новые механизмы европейского финансирования.

При этом переговоры могут затянуться. Хотя Еврокомиссия рассчитывает согласовать решение до конца года, европейские власти не исключают, что окончательное определение источников помощи придётся перенести на 2027-й.

Ближайшие возможности обсудить дополнительные средства появятся на саммите ЕС — Канада 29–30 октября и встрече с Великобританией 20 ноября. Пока речь идёт о планах переговоров, а не о подтверждённых обязательствах выделить новые деньги.

Поиск дополнительных средств осложняется тем, что Евросоюз уже отказался менять график действующей кредитной программы. Как сообщал Life.ru, Киев просил предоставить ему дополнительные 27 миллиардов евро и ускорить перечисление денег, предусмотренных на 2027 год. Однако Брюссель решил сохранить прежние сроки.