Словакия не выделит ни цента на новый пакет финансовой помощи Украине, несмотря на угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем в Братиславе.

«Германия большая и всегда была большой, но мне всё равно, если речь идёт об интересах Словакии, что говорит господин Мерц, мне абсолютно всё равно», — отрезал Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава не намерена участвовать в очередной программе финансирования Киева независимо от давления со стороны Берлина. По его словам, речь идёт о выделении Украине кредита или безвозмездной помощи для покрытия финансовых потребностей, оцениваемых в 70 миллиардов евро. Против такого решения выступает его правительство.

Фицо также напомнил немецкому канцлеру, что право вето в Евросоюзе есть не только у Германии. Если Мерц попытается заблокировать согласование общеевропейского бюджета, Словакия может ответить тем же.

«Он говорит, что заблокирует бюджет? Но это могу сделать и я, нас 27 и у каждого есть право вето, я могу завтра сказать, что тоже не согласен с бюджетом», — предупредил глава словацкого правительства.

Напомним, Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все 27 стран не согласятся разделить расходы на поддержку Украины. Свою позицию канцлер изложил в письме председателю Евросовета Антониу Коште. Берлин требует равномерного распределения финансовой нагрузки и долгосрочных гарантий помощи Киеву.