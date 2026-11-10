«Типичный шантаж»: Фицо резко ответил Мерцу на угрозу заблокировать бюджет Евросоюза
Фицо назвал шантажом угрозу Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать все страны Евросоюза участвовать в финансировании Украины под угрозой блокировки бюджета ЕС. Словацкого лидера цитирует издание Denník N.
«То, что делает федеральный канцлер, является типичным шантажом, а я это отвергаю», — сказал Фицо.
С таким заявлением премьер выступил в Братиславе перед началом межправительственных консультаций Словакии и Чехии. Фицо также напомнил, что его страна обладает таким же правом вето, как и Германия.
Поводом для разногласий стал ультиматум Мерца: канцлер ФРГ увязал согласование бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы с готовностью всех 27 государств финансировать Украину. Соответствующее условие он изложил в письме председателю Евросовета Антониу Коште.
При этом Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария отказываются брать на себя дополнительные финансовые обязательства перед Киевом. Три первые страны ранее добились исключения из программы европейского кредита Украине на 90 миллиардов евро. Между тем в 2027 году Киеву, по оценкам европейских чиновников, дополнительно потребуется около 70 миллиардов евро, из которых ЕС намерен покрыть порядка 45 миллиардов.