Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом требование канцлера Германии Фридриха Мерца обязать все страны Евросоюза участвовать в финансировании Украины под угрозой блокировки бюджета ЕС. Словацкого лидера цитирует издание Denník N.

«То, что делает федеральный канцлер, является типичным шантажом, а я это отвергаю», — сказал Фицо.

С таким заявлением премьер выступил в Братиславе перед началом межправительственных консультаций Словакии и Чехии. Фицо также напомнил, что его страна обладает таким же правом вето, как и Германия.

Поводом для разногласий стал ультиматум Мерца: канцлер ФРГ увязал согласование бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы с готовностью всех 27 государств финансировать Украину. Соответствующее условие он изложил в письме председателю Евросовета Антониу Коште.