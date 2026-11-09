Евросоюз может подойти к Рождеству с целым набором нерешённых проблем, включая финансирование Украины, споры вокруг общего бюджета и разногласия по переговорам с Россией. Европейским лидерам предстоит найти компромиссы сразу по четырём направлениям, иначе конец года рискует превратиться для Брюсселя в «Рождество из ада», пишет издание Rapporteur.

Главным камнем преткновения стали деньги. ЕС обсуждает выделение Киеву 45 миллиардов евро на 2027 год, одновременно пытаясь договориться о следующем семилетнем бюджете объединения. Германия и Нидерланды выступают за увязку этих вопросов, однако Польша и Финляндия опасаются, что такой подход может заблокировать оба решения.

Дополнительные разногласия вызвала инициатива премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она предложила назначить специального представителя Евросоюза для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Рим недоволен тем, что ключевые обсуждения проходят с участием Германии, Франции и Великобритании, оставляя Италию в стороне.

Ещё одна проблема связана с кадровыми перестановками в Европейском центральном банке. Лидерам ЕС предстоит согласовать преемника Кристин Лагард, причём это решение может стать частью более масштабного пакета назначений. Среди возможных кандидатов называются испанец Пабло Эрнандес де Кос и бывший глава Центробанка Нидерландов Клас Кнот.

Председатель Евросовета Антониу Кошта рассчитывает продвинуть переговоры на трёх встречах лидеров. Первая состоится 13 ноября в Дублине, следующая — 26–27 ноября в Брюсселе, а заключительный саммит намечен на 17–18 декабря. Как отмечает Rapporteur, времени на компромиссы остаётся всё меньше: предстоящие в 2027 году национальные выборы могут ещё сильнее осложнить договорённости.