Миллиарды для Киева и раскол: Европу готовят к «адскому Рождеству»
Rapporteur: Европу ждёт «адское Рождество» из-за Украины и бюджета
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Евросоюз может подойти к Рождеству с целым набором нерешённых проблем, включая финансирование Украины, споры вокруг общего бюджета и разногласия по переговорам с Россией. Европейским лидерам предстоит найти компромиссы сразу по четырём направлениям, иначе конец года рискует превратиться для Брюсселя в «Рождество из ада», пишет издание Rapporteur.
Главным камнем преткновения стали деньги. ЕС обсуждает выделение Киеву 45 миллиардов евро на 2027 год, одновременно пытаясь договориться о следующем семилетнем бюджете объединения. Германия и Нидерланды выступают за увязку этих вопросов, однако Польша и Финляндия опасаются, что такой подход может заблокировать оба решения.
Дополнительные разногласия вызвала инициатива премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она предложила назначить специального представителя Евросоюза для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Рим недоволен тем, что ключевые обсуждения проходят с участием Германии, Франции и Великобритании, оставляя Италию в стороне.
Ещё одна проблема связана с кадровыми перестановками в Европейском центральном банке. Лидерам ЕС предстоит согласовать преемника Кристин Лагард, причём это решение может стать частью более масштабного пакета назначений. Среди возможных кандидатов называются испанец Пабло Эрнандес де Кос и бывший глава Центробанка Нидерландов Клас Кнот.
Председатель Евросовета Антониу Кошта рассчитывает продвинуть переговоры на трёх встречах лидеров. Первая состоится 13 ноября в Дублине, следующая — 26–27 ноября в Брюсселе, а заключительный саммит намечен на 17–18 декабря. Как отмечает Rapporteur, времени на компромиссы остаётся всё меньше: предстоящие в 2027 году национальные выборы могут ещё сильнее осложнить договорённости.
Ранее Life.ru рассказывал, что, по оценке швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, Украина рискует столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями в 2027 году. Дефицит внешнего финансирования может достичь 70 миллиардов евро, а сокращение западной помощи способно негативно сказаться на обороноспособности страны.