Государственные заимствования Украины за январь — сентябрь 2026 года, согласно информационной справке Минфина страны, достигли 764,3 миллиарда гривен, что эквивалентно примерно 16,8 миллиарда долларов. Значительную часть средств Киев привлёк от международных кредиторов, среди которых Всемирный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд.

По приведённым данным, внешние заимствования составили около 8,8 миллиарда долларов. Ещё примерно 7,9 миллиарда долларов Украина получила на внутреннем рынке. Таким образом, зарубежные кредиты обеспечили несколько больше половины указанного объёма привлечённых средств.

Крупнейшим иностранным кредитором за девять месяцев стал Всемирный банк. По различным программам заимствования через его структуры украинский бюджет получил около 2,9 миллиарда долларов. Финансирование предоставлялось в рамках нескольких международных программ.

Второе место среди кредиторов занял Европейский союз. За рассматриваемый период он предоставил Украине заёмные средства на сумму 2,4 миллиарда евро. Существенный объём финансирования поступил по программе Ukraine Facility, предусматривающей долгосрочную поддержку украинского бюджета.

Третьим крупнейшим кредитором стал Международный валютный фонд. Киев получил от него около 1,6 миллиарда специальных прав заимствования — расчётной единицы МВФ. В долларовом выражении эта сумма составляет примерно 2,2 миллиарда.

Внутренние заимствования Украина осуществляет преимущественно через размещение государственных облигаций. Эти ценные бумаги приобретают банки, финансовые организации, предприятия и частные инвесторы. Часть выпусков предназначена для финансирования государственных расходов в условиях продолжающихся боевых действий.

При этом привлечённые кредиты не следует отождествлять со всей иностранной финансовой помощью. Часть международной поддержки предоставляется в форме грантов, которые, в отличие от займов, не предполагают возврата основной суммы.

Долговая нагрузка на украинский бюджет остаётся значительной. Согласно опубликованным Минфином данным, на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 212,61 миллиарда долларов. Основная часть задолженности приходилась на внешние обязательства.

Ранее Life.ru сообщал, что государственный долг Украины за 15 лет вырос более чем в 20 раз. Согласно данным украинского Минфина, к концу июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг достиг 9,572 триллиона гривен, или 214,18 миллиарда долларов. Большую часть задолженности составляли внешние обязательства.