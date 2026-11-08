Украина может столкнуться с серьёзным ослаблением обороноспособности из-за нехватки иностранного финансирования в 2027 году. При этом в Европе обсуждаются расчёты, согласно которым сокращение западной помощи способно приблизить капитуляцию Киева. Однако такой сценарий не является неизбежным, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, потребность Украины в дополнительном финансировании на следующий год оценивается примерно в 70 миллиардов евро. Эти средства необходимы для покрытия военных расходов, закупок вооружений и обеспечения работы государственных учреждений.

Ранее Евросоюз согласовал кредитную программу объёмом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Предполагалось, что Киев будет получать по 45 миллиардов ежегодно, а дополнительные средства предоставят другие международные партнёры.

Брюссель также рассчитывал привлечь ещё 45 миллиардов евро от государств-партнёров, включая Канаду, Японию, Великобританию и Норвегию. Однако часть обещанных взносов до сих пор не обеспечена финансированием либо не перечислена. При этом потребности Украины продолжают расти, в том числе из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Дополнительную неопределённость создаёт политическая ситуация в европейских странах. NZZ обращает внимание на предстоящие в апреле 2027 года выборы во Франции, после которых подход Парижа к помощи Украине может измениться. В Германии также продолжаются дискуссии о допустимых объёмах бюджетных расходов на поддержку Киева.

На этом фоне обсуждаются сценарии, при которых дефицит средств может существенно ослабить украинскую армию. Однако журналисты подчёркивают, что финансовые трудности не означают автоматического прекращения боевых действий или немедленной капитуляции.

В качестве одного из вариантов NZZ рассматривает сокращение европейского финансирования вдвое. Если вместо предусмотренных 45 миллиардов евро Киев получит только половину, дополнительная нехватка составит 22,5 миллиарда. В таком случае украинским властям придётся пересматривать расходы и сокращать отдельные государственные программы и закупки вооружений.

Другой сценарий предполагает полный отказ Европы от дальнейшей финансовой и военной поддержки. По оценке авторов, это создаст ещё более серьёзные трудности для Украины, однако определить сроки возможных военных последствий на основании одних бюджетных показателей невозможно.

Издание также предупреждает о последствиях такого развития событий для самих европейских государств. В частности, значительное ухудшение ситуации на фронте способно вызвать новую волну украинских беженцев и увеличить расходы стран ЕС на их размещение и социальную поддержку.

Таким образом, NZZ рассматривает прекращение западной помощи как серьёзный риск для Украины, но одновременно подчёркивает, что капитуляция не является предрешённым исходом. По оценке издания, попытка европейских стран сэкономить на поддержке Киева может в дальнейшем обернуться значительно большими расходами.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина может столкнуться с нехваткой €70 млрд в 2027 году. Политолог Станислав Ткаченко объяснил, что Евросоюзу будет сложно полностью обеспечить потребности Киева из-за разногласий между европейскими государствами и собственных экономических проблем. По его оценке, финансовый дефицит может затронуть сразу несколько сфер, включая оборону и государственные расходы.