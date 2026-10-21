Дефицит в €70 млрд: Политолог оценил шансы Украины выжить без полной поддержки Запада

Украина может столкнуться с острым бюджетным дефицитом и нехваткой средств сразу в нескольких сферах в 2027 году. Евросоюзу будет сложно обеспечить Киев необходимым финансированием из-за разногласий между странами и собственных экономических проблем. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» сделал профессор СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, в ЕС до сих пор нет единой позиции по дальнейшему финансированию Украины. Венгрия и Словакия выступают против увеличения помощи, а некоторые государства прямо признают нехватку денег. В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее обращал внимание на высокую стоимость поддержки Киева для европейских стран.

Рассчитывать на других западных партнёров Украине также будет непросто. Ткаченко считает, что Великобритания из-за бюджетного кризиса не сможет оказать существенную финансовую помощь. При этом возможностей Норвегии и Австралии, по его оценке, тоже недостаточно, чтобы покрыть потребность в €70 млрд.

Между тем Евросоюз уже согласовал кредитную программу на €90 млрд для Украины на 2026–2027 годы, из которых €45 млрд предусмотрены на следующий год. Средства предназначены как для бюджетной поддержки, так и для оборонных нужд, однако Киев нуждается в дополнительном финансировании.