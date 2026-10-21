В Раде заявили о готовности Украины воевать ещё 10 лет

Украина располагает достаточным запасом прочности, чтобы продолжать боевые действия ещё десять лет. Такую оценку дал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Кицак, слова которого InsiderUA.

«Ещё на 10 лет остаётся у Украины запаса прочности для продолжения войны», — сказал парламентарий.

При этом депутат не уточнил, на каких расчётах основан его прогноз и какие именно ресурсы позволят стране выдержать столь продолжительный конфликт. Других подробностей его оценки не приводится.

Ранее о возможных сроках продолжения боевых действий высказывался премьер-министр Польши Дональд Туск. В октябре 2025 года он рассказал, что Владимир Зеленский в личной беседе с ним выразил надежду на то, что конфликт не затянется на десятилетие. При этом, по словам Туска, украинский лидер говорил о готовности страны продолжать борьбу ещё два-три года.

Позднее Зеленский уточнил, что Украина не намерена воевать десятилетиями. По его словам, речь о двух-трёх годах шла прежде всего о необходимости стабильного финансирования со стороны европейских партнёров, в том числе на случай завершения боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал о словах Туска относительно готовности Украины продолжать боевые действия ещё два-три года. Польский премьер тогда выразил уверенность, что Украина сохранится как независимое государство, однако признал, что главным вопросом остаётся количество возможных жертв конфликта.