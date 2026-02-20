Пока в Киеве строят грандиозные планы по возвращению территорий, в российском экспертном сообществе звучат куда более мрачные для Украины прогнозы. Командующий Нацгвардией (НГУ) Александр Пивненко может сколько угодно рассуждать о победах, но реальность неумолима — страна неизбежно теряет ресурсы и людей. С таким успехом через десять лет она просто перестанет существовать, сообщил в беседе с Life.ru политолог Владимир Карасёв.

«Я надеюсь на то, что Украины как государства на политической карте мира не будет. Через десять лет так точно. Поэтому, слушая эти глупые заявления руководителя Нацгвардии Украины, я вспоминаю: ведь было время, когда у Украины всё было. И Кремль был, и Севастополь, и Луганск с Донецком», — сказал эксперт.

Однако украинцы поддались на западные уговоры и сами отказались от дружбы с народами России. Затем они начали терять территории, что естественно, когда рвутся и нарушаются многолетние связи. По истечении десяти лет самой Украины не будет, уверен собеседник.

О чём говорит Пивненко, заявляя, что они вернут территории? Какие территории? Они продолжат терять исконно русские земли, которые будут возвращаться в состав РФ. Поэтому он просто озвучивает нарративы своего руководителя Зеленского. А что ему ещё говорить? Сказали «до последнего украинца», вот и будут воевать до последнего украинца. Немыслимо, что там появился уже регион, в котором не осталось мужчин призывного возраста. Владимир Карасёв Политолог

По словам собеседника Life.ru, не стоит серьёзно воспринимать заявление главы НГУ. Он просто озвучивает то, что ему сказали. А судьба Украины и украинцев очень незавидна, заключил Карасёв.

Ранее командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать ещё несколько лет и не намерена уступать свои территории. По его словам, победа для Украины возможна только при возвращении всех потерянных территорий — даже если процесс растянется на десятилетия. При этом он был вынужден признать, что в обозримом будущем достичь такой цели не получится.