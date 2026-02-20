Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности воевать несколько лет

Украина способна продолжать боевые действия ещё несколько лет и не намерена уступать России ни пяди земли. Такое мнение высказал командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко.

«Мы можем ещё воевать несколько лет — 100%. Но отдавать территории никто не будет», — утверждает Пивненко.

По его словам, военная победа для Киева — это возвращение всех утраченных земель, даже если на это уйдут десятилетия. При этом он признал, что сегодня достичь такой цели в ближайшей перспективе вряд ли возможно, но сам он настроен на долгую войну.

Осталось лишь определиться, кто пойдёт воевать. Командующий заметил, что в некоторых регионах страны уже просто нет мужчин призывного возраста. Пивненко допустил теоретическую возможность прекращения огня по линии фронта, но категорически исключил любые территориальные уступки. Сейчас главная задача, по его мнению, — выживание государства и сохранение боеспособности армии.

Генерал признал, что Украине остро не хватает дальнобойного оружия и личного состава для полноценных ротаций. Кроме того, война кардинально изменилась из-за массового применения дронов — именно пехота теперь стала главной мишенью на поле боя.