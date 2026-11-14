Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически посягает на суверенитет европейских государств, пытаясь заставить их финансировать Украину под угрозой блокировки бюджета Евросоюза. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила заместитель директора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина, которая сомневается в успехе немецкого ультиматума.

«Да, они пожертвовали частью независимости в пользу наднационального союза, но тут уже явный перебор», — подчеркнула эксперт.

По её словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступала с похожими инициативами, однако добиться желаемого результата ей не удалось.

Поводом для разногласий стало требование Мерца распределить между всеми 27 странами ЕС расходы на дополнительную помощь Киеву. В письме председателю Евросовета Антониу Коште канцлер предупредил, что Германия может заблокировать бюджет объединения на 2028–2034 годы, если партнёры откажутся участвовать в финансировании Украины. На 2027 год потребности Киева оцениваются в дополнительные 70 миллиардов евро, из которых ЕС рассчитывает обеспечить около 45 миллиардов.

Наиболее жёстко против инициативы выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Как ранее сообщал Life.ru, политик назвал действия Берлина шантажом и напомнил, что Братислава обладает таким же правом вето, как Германия. Фицо категорически отказался участвовать в новом кредите Киеву, предложив немецким властям самостоятельно выделять деньги, если они располагают такими возможностями.

Кроме того, Life.ru публиковал оценку швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung о последствиях возможного сокращения западной поддержки. Журналисты рассмотрели сценарии уменьшения финансирования и полного прекращения помощи. По их оценке, это способно вынудить Киев сокращать государственные расходы и военные закупки. Одновременно ухудшение ситуации может обернуться для самих европейских стран дополнительными затратами на приём украинских беженцев.