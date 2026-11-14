Украина недополучила более семи миллиардов долларов валютной выручки из-за почти четырёхмесячного простоя портов Большой Одессы. Коммерческие суда продолжают избегать Одессы, Черноморска и Южного, а попытки перенаправить экспорт через альтернативные маршруты не позволяют компенсировать потери. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС.

По оценке агентства, остановка морской торговли через три крупнейших порта Украины продолжается с 22 июля. Крупные коммерческие суда по-прежнему не заходят в эти гавани. Движение сохраняется преимущественно за счёт судов, связанных с обеспечением Вооружённых сил Украины.

Особенно серьёзные последствия простой портов имеет для сельскохозяйственного экспорта. В октябре украинским производителям удалось отправить за рубеж лишь около половины продукции, которую планировалось экспортировать в течение месяца.

Не менее сложная ситуация сложилась в металлургической отрасли. С конца сентября экспорт металлургической продукции полностью прекратился из-за остановки предприятий. Ранее сельское хозяйство и металлургия обеспечивали около 65% украинского экспорта и приносили стране примерно 26 миллиардов долларов валютной выручки ежегодно.

Часть грузопотока удалось перенаправить по железной дороге и через дунайские маршруты. В частности, для вывоза продукции используются украинский Измаил и румынская Констанца. Однако возможности этих направлений ограничены: по оценке агентства, вместе они способны обеспечить не более трети объёмов экспорта, которые ранее проходили через порты Большой Одессы.

Благодаря использованию альтернативной логистики ежедневные потери удалось несколько сократить. Если в августе они составляли порядка 70 миллионов долларов, то с сентября по ноябрь показатель снизился примерно до 50–60 миллионов долларов в сутки.

Тем не менее накопленный ущерб продолжает увеличиваться. За неполные четыре месяца, прошедшие с начала простоя, недополученная валютная выручка, по оценке агентства, превысила семь миллиардов долларов. Речь идёт о расчётных потерях экспортных поступлений, а не о средствах, непосредственно списанных из государственного бюджета.

Сокращение морских перевозок создаёт проблемы сразу для нескольких отраслей украинской экономики. Производители сталкиваются с ограниченными возможностями вывоза товаров, а использование сухопутных и дунайских маршрутов не позволяет полностью заменить прежние объёмы поставок через Чёрное море.

Кроме того, Life.ru рассказывал, что украинский Минфин ранее оценивал возможные потери экспортной выручки к концу 2026 года в 4,8 миллиарда долларов из-за повреждений инфраструктуры и проблем с морскими перевозками. Только за июль, по оценкам ведомства, страна недополучила около 800 миллионов долларов. Отдельные трудности возникли у металлургов: в августе экспорт товарного чугуна полностью остановился, хотя месяцем ранее Украина поставила за границу 51,5 тысячи тонн этой продукции. За первые восемь месяцев года выручка от экспорта чугуна сократилась на 15%, до 413 миллионов долларов.