Европейские государства постепенно пересматривают свои подходы к украинскому конфликту, отказываясь от прежних громких обещаний в пользу более сдержанных целей. Такое мнение в интервью высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По оценке дипломата, европейские политики пока не готовы окончательно признать необходимость сложных решений для урегулирования кризиса. Нынешнее состояние европейской дипломатии он сравнил с переходом от отрицания к принятию действительности.

Полянский обратил внимание на заметную перемену в заявлениях западных лидеров. Сначала они обещали добиться победы Киева, позднее заговорили о поддержке на протяжении неограниченного времени ради укрепления его позиций за столом переговоров.

«Сейчас речь идёт о том, чтобы не дать Украине проиграть», — заключил постпред в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны согласовали состав делегации для участия в переговорах по Украине. Представлять интересы Европы намерены советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также представители ЕС. При этом согласование делегации ещё не означает её непосредственного допуска к переговорам с Россией.