Европа решила участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта не через одного специального представителя, а целой группой стран и институтов Евросоюза. В состав переговорной команды войдут пять европейских государств, включая Великобританию, а также представители Брюсселя. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам главы ЕК, европейская сторона намерена активно включиться в дипломатический процесс между Россией и Украиной. Для этого будет использоваться формат E5+ЕС, объединяющий Францию, Германию, Италию, Польшу, Великобританию и институты Евросоюза.

«Сегодня вечером Александр Стубб и я обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата E5 + ЕС», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

При этом Брюссель не намерен отказываться от прежнего курса в отношении Москвы. Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что одновременно с дипломатическими усилиями европейские государства продолжат поддерживать Киев и усиливать давление на Россию.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС согласовали состав европейской переговорной команды на встрече в Дублине 13 ноября. Он пояснил, что Евросоюз будет заниматься вопросами европейского будущего Украины и её восстановления, а гарантии безопасности предполагается обсуждать при участии «коалиции желающих» и во взаимодействии с НАТО.

Таким образом, вместо поиска единого переговорщика европейские лидеры остановились на коллективном представительстве. При этом объявление формата само по себе ещё не означает согласования всех условий участия Европы в предстоящих переговорах.

Фон дер Ляйен также рассказала, что обсудила со Стуббом расширение Евросоюза. Разговор состоялся накануне Форума ЕС по вопросам расширения, запланированного на 16 ноября. По оценке главы Еврокомиссии, увеличение числа участников объединения должно сделать Европу более сильной, самостоятельной и экономически устойчивой.

Ранее Life.ru писал, что Вашингтон намерен обсуждать с Москвой не только украинское урегулирование, но и будущее всей европейской безопасности. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер расширили дипломатическую повестку, включив в неё вопросы НАТО, военного присутствия в Восточной Европе и механизмов предотвращения новых конфликтов. Такая перспектива встревожила европейских лидеров, опасающихся, что договорённости между США и Россией могут затронуть интересы ЕС без достаточного участия самого объединения.